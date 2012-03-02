زمان رأی گیری درسراسر کشور 2 ساعت تمدید شد‏

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 26 از تمدید 2 ساعته زمان اخذ رأی در سراسر کشور خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با تشکر از حضور پرشور ملت شریف ایران که در پیروزی از امر رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه خلق حماسه دیگرند و با توجه به گزارش های دریافتی از حوزه انتخابیه کشور مبنی بر تمدید مدت زمان اخذ رأی، نظر به موافقت وزیر محترم کشور، به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان اخذ رأی به مدت 2 ساعت، یعنی تا ساعت 20 (8 شب) در سراسر کشور تمدید می گردد.