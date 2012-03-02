به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن دهاز ظهر جمعه در حاشیه بازدید از فعالیت رسانهها در پوشش اخبار انتخابات در بوشهر اظهار داشت: خبرنگاران در ترغیب مردم برای حضور در انتخابات و پوشش خبرهای تبلیغات انتخابات عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
وی از فعالیت 70 خبرنگار، تصویربردار و عکاس رسانههای مختلف استان بوشهر در این انتخابات خبر داد و اضافه کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولان و ناظران انتخابات، رسانهها به خوبی اخبار مربوط به حضور مردم را در این انتخابات پوشش دادهاند.
رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی ستاد انتخابات استان بوشهر ادامه داد: جا دارد از تلاشها و زحمات این افراد که از آغازین لحظات رایگیری وظیفه انعکاس این رویداد مهم را بر عهده داشتند قدردانی کنیم.
وی اضافه کرد: اصحاب رسانه استان بوشهر از صدا و سیما، خبرگزاریها، سایتهای خبری استان، هفتهنامهها و ... در سراسر استان بوشهر امروز انتخابات مجلس را پوشش میدهند.
دهاز ادامه داد: حضور با بصیرت مردم ولایتمدار استان بوشهر بار دیگر ولایتمداری این مردم را نشان داد و به جهانیان نشان داد مردم ایران همواره پیرو رهبر معظم انقلاب بوده، هستند و خواهند بود.
وی افزود: خبرنگاران و تصویربرداران نیز با حضور خود به خوبی این نمایش اقتدار ملی را به تصویر کشیدند و جهانیان از این همه شوق ملت ایران برای حضور در انتخابات در حیرت ماندند.
رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی ستاد انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: جا دارد از تلاشها و زحمات این افراد که از آغازین لحظات رایگیری وظیفه انعکاس این رویداد مهم را بر عهده داشتند قدردانی کنیم.
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