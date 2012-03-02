اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی فتح اللهی نژاد همراه با حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه، در این همایش با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات به وظیفه خطیر روحانیت، اساتید و فعالان عرصه قرآنی در جهت آگاهی بخشی و بیان شرایط انتخاب اصلح پرداخت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگاور افزود: مردم اگر خود نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسند، طبق تشخیص خود عمل کنند و گرنه از افراد با بصیرت سوال کنند و از بین افراد خوب، خوبتر را انتخاب کنند.

تقدیر از 50 نفر از منتخبین قرآنی کنگاور

حجت الاسلام مجتبی فتح اللهی نژاد در این مراسم ضمن تشویق شرکت کنندگان به خواندن قرآن وعمل به آن ،به سخن رسول اکرم(ص) درباره قرآن اشاره کرد و افزود: قرآن جز خدا بهترین و برترین چیزهاست، کسی که احترام قرآن را نگه دارد به خدا احترام کرده است، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد نسبت به خدا بی حرمتی کرده است، احترام به قرآن در پیشگاه الهی همانند احترام پدر به فرزند است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگاور تاکید کرد: عزیزان توجه داشته باشید احترام به قرآن این نیست که آنرایک گوشه بگذاریم و خاک بخورد، احترام و حرمت قرآن زمانی حفظ می شود که به احکام آن عمل شود، خود قرآن میفرماید ما شفا و رحمتیم برای اهل عمل و خزلان و گرفتاری زیاد می کنیم برای کسانی که اهل عمل به قرآن نیستند.

برگزاری گفتمان دانشجویی با موضوع جریان شناسی انتخابات در قصرشیرین

حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین در رابطه با تاکید برحضور باشکوه وحداکثری درانتخابات اشاره کرد.

در ادامه علی ملکی امام جمعه قصرشیرین بعنوان کارشناس برنامه با اشاره به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: نامزدهای انتخاباتی مجلس برای جذب آرای مردم باید توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود را بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب و نظام اسلامی در کشور است، گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از انتخابات تنها ماکتی در جامعه وجود داشت.

ملکی باتاکید برحضور آگاهانه وبابصیرت درانتخابات افزود: معیار انتخاب کاندیدا اصلح تطبیق دادن با فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: شعور سیاسی و بصیرت اجتماعی جامعه بسیار بالاست و به همین دلیل شور و حرکت انتخاباتی نیز بالا خواهد بود.

ملکی در پایان تاکید کرد: دانشجویان نسل سوم انقلاب، امروز وظیفه خود می‌دانیم که مجاهدت شما در عرصه سیاست در طول سه دهه عمر با برکت انقلاب اسلامی را ارج نهیم.

برگزاری گفتمان دانشجویی اقتدار ملی در اسلام آباد غرب

حجت الاسلام علی اوسط کماسی کارشناس برنامه در جمع دانشجویان شرکت کننده در گفتمان با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) مبنی بر اینکه اگر ملتی با دارا بودن آب و خاک محروم باشند ملعون هستند ، افزود: ملتی که آب و خاک دارد و می تواند کشاورزی انجام دهد ولی محتاج بیگانه است از رحمت خداوند دورند و اگر کشوری اقتدار داشته باشد و مرام وعقیده خودش ر ابه دیگران نشان دهد اقتدار درهمه زمینه هاست.

وی گفت : ارتقای اقتدار ملی صرفا به قدرت نظامی و قدرت اجتماعی و تعامل و هم ‌افزایی این دو قدرت بستگی ندارد؛ بلکه قدرت‌های دیگر از جمله قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت علمی و فناوری، نقش حیاتی در ارتقاء قدرت ملی دارند

کماسی افزود : روحیه شجاعت، خود باوری و ایستادگی ملت ایران منبعث از تعالیم اسلامی تحت رهبری رهبر کبیر انقلاب(ره) و رهبر فرزانه را به عنوان یکی از ملت‌های اثر گذار در جهان مطرح ساخته است.

وی تاکید کرد: امروز شرایط به گونه ای است که در دنیا پرچمدار شده ایم و کشور درهمه عرصه ها مقتدرانه با سرعت درحال پیشرفت است.

حجت الاسلام کماسی در پایان تصریح کرد: استکبار جهانی از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بسیار تلاش کرده که به این نظام ضربه بزند و بارها با نقشه های مذهبی و قومیتی سعی داشت جلوی پیشرفت کشور رابگیرد که بارها با شکست مواجه شده اند.

برگزاری گفتمان معیارهای اسلامی انتخاب همسر در گهواره

حسنی کارشناس مراسم گفت: بدون تردید ازمهمترین عوامل پیوند پایدار ازدواج موفق و زندگی آرام ،همسویی بینش ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین به ارزشها و معارف الهی است برهمین اساس، پسران و دختران خداباور و پاک اندیش در آرزوی همسری مومن و نیک سیرت و عامل به ارزشهای قرآنی هستند.

وی در ادامه افزود: توصیه های اسلام در این زمینه آن است که تا حدامکان، خانواده همسرپاک وعفیف باشند زیرا اخلاق و رفتار خانواده، جنبه های عقلی آن از لحاظ هوشمندی و زمینه های اعتقادی آن،در زندگی جدید ونسل ،اثر می گذارد اهمیت و ضرورت دینداری در انتخاب همسر بسیار مهم است چرا که دو همسرمی خواهند یک عمر با هم زندگی کنند.

گفتمان همایشی بایدها و نبایدهای انتخابات در جوانرود برگزارشد

مصطفی عظیمی فرماندار جوانرود به عنوان کارشناس برنامه با مهم خواندن بحث انتخابات در شرایط کنونی گفت: انتخابات یکی از صحنه‌های پرشوری است که فرصت‌های زیادی را برای نظام جلوه ‌گر می‌سازد و مردم با در‌ک شرایط این فرصت‌ها را به نفع نظام جمهوری اسلامی رقم می‌زنند‌.

وی نقش مردم را در صحنه‌های انقلاب اسلامی مهم ارزیابی کرد و افزود: مردم با اراده و شعور بالای سیاسی حساسیت هر مقطع زمانی را در طول انقلاب اسلامی درک کرده و در طول این سالیان حماسه حضور در 30 انتخابات را با شورتر از قبل به نمایش گذاشته‌اند‌.

فرماندارجوانرود تصریح کرد: انتخابات نماد عزت ملی ایرانیان است و همه باید به پیام شهدا و امام راحل که همانا حضور در این صحنه است، لبیک گویند.

فرماندار جوانرود در ادامه انتخابات ایران را از هر حیث در دنیا بی نظیر دانست و افزود: برگزاری 30 انتخابات در کشور نشانه واقعی مردم سالاری دینی است.

عظیمی گفت: ایران اسلامی اکنون در اوج قدرت و عزت در جهان ایستاده و دشمنان نظام از این عزت هراس داشته به همین منظور تک تک ملت ایران باید در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

شیعه در دوران امام حسن عسگری(ع) در آن شدت عمل وسعت پیدا کرد و قوی شد

رئیس ادراه تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: فضائل اخلاقی و کمالات معنوی امام حسن عسگری(ع) موجب شده بود که نه تنها شیعیان بلکه عامه مسلمانان و حتی دشمنان برعظمت آن حضرت اعتراف کنند.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو به مناسبت ولادت امام حسن عسگری(ع) افزود: فضایل اخلاقی و کمالات معنوی امام حسن عسگری(ع) موجب شده بود که نه تنها شیعیان و پیروان آن حضرت،بلکه عامه مسلمانان و حتی دشمنان نیز برعظمت و بزرگواری آنحضرت اعتراف داشتند.

وی تصریح کرد: با وجود این که دستگاه خلافت اجازه نمی داد مردم به راحتی با امام ملاقات کنند،حضرت محبوب قلوب همه مسلمانان،اعم ازشیعه وغیرشیعه بودند.

موسوی در پایان افزود: امام حسن عسگری (ع) با وجود پر برکتش،زندگی را با تمام زیبایی ها معنا می کرد صفای باطنش،صداقت کلامش و دستان پر محبتش به قلب ها گرمی می بخشید و نیروی پایداری و مقاومت می داد آن روزها با وجود امام حسن عسگری(ع) زندگی معنای دیگرداشته استوتوفان حوادث در برابر اراده استوارش به نسیمی زندگی بخش بدل می شد و انبوه مشکلات با کلام آرام واطمینان بخش اوبه کنارمی رفت و آرامش و استواری اوقلب ها را آرام می کرد وامام حسن عسگری(ع)سرچشمه ایمان و جلوه ای از نور الهی بود.

گفتمان دینی جوان امر به معروف ونهی از منکردر ثلاث باباجانی برگزارشد

حجت الاسلام حجت اله حسنی روحانی مستقر ثلاث باباجانی با اشاره به دستورات قرآن مبنی بر اهمیت امر به معروف و نهی ازمنکرگفت: از احکام عملی مسلمانان امر به معروف و نهی ازمنکر است که هر مسلمانی فرد دیگری را از کارهای زشت نهی می کند و او را به انجام دادن کارهای نیکو سفارش می کند.

وی افزود: اجرای امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود تا اگر فردی از راه راست بیرون رفت، او را باز گردانند و یا اگر خواست از راه برون شود، وی را به حال خود نگذارند.

حسنی تصریح کرد: می دانیم هر اجتماعی هنگامی سالم و صالح خواهد بود که مقررات و احکامی که برای نظم آن اجتماع وضع شده نسبت به عموم و در همه شرایط اجرا شود.

برگزاری آزمون شفاهی مبلغات در سرپل ذهاب

حجت الاسلام حجت اله فاضلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب گفت: این ارزیابی جهت شناسایی و توانمندی مبلغات برگزار شده است و توانمندی و قابلیت مبلغات را مورد ارزیابی قرار داده است.

وی تصریح: در این آزمون از آیتمهای مختلف جهت ارتقاء توان تبلیغی مبلغین برای ماموریتهای تبلیغی استفاده شده است.

وی افزود: این ارزیابی علاوه بر شناسایی نقطه ضعفها نقاط توانمندی مبلغات کشف شده و در امربرنامه ریزی های اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان تاثیربسزایی خواهد داشت.

در این آزمون سه تن از اساتید حوزه در امرارزیابی شرکت کنندگان طی فرمهای نظرسنجی‘ توانمندی مبلغات را در زمینه های مختلف ثبت کردند.

برگزاری گفتمان همایشی نماز در روانسر

ملا عبدالله غفوری امام جمعه روانسر گفت : با مطالعه آیات قرآن کریم در باره نماز به خوبی می‌فهمیم که نماز، انسان را به یاد خدا می‌اندازد و یاد خدا دو اثر مهم دارد یکی آرامش و اطمینان نفس و دیگری دوری از گناهان‌.

وی در ادامه افزود: وقتی نمازگزار به این مراحل رسید، خداوند مهربان او را مورد خطاب قرار داده و به بهشت جاویدان فرا می‌خواند و می فرماید " ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت باز گرد، در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است در زمرة بندگانم درآی و در بهشتم گام بگذار".

امام جمعه روانسر در پایان تصریح کرد: نماز حقیقی آثاری شگرف در رفتار و شخصیت انسان دارد و در رأس اعمال صالحه ای است که به انسان حیات طیبه و واقعی می بخشد و البته چنین ارزشی باید مایه مباهات و افتخار باشد.

