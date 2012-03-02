انتخابات در خراسان رضوی تمدید می شود/ کمبود تعرفه در شعب اخذ رای مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری، ظهر بعد از ظهر جمعه با بیان اینکه تا این لحظه هیچ مشکل امنیتی در سراسر استان پیش نیامده تصریح کرد: در حال حاضر انتخابات با ثبات و آرامش کامل در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: جرائم و تخلفات انتخاباتی در برخی از حوزه ها به شکل اندک بوده و در برخی از حوزه ها هیچ اتفاقی ثبت نشده است.

وی افزود: تعدادی از جرائم انتخاباتی به لحاظ امنیتی رسیدگی می شود و برخی از تخلفات و جرائم نیز در کمیته حقوقی و بازرسی رسیدگی و بررسی می شود.

غفاری افزود: بخشی از تخلفات اقدامات تبلیغی بوده که توسط هواداران رخ داده و به طور مثال در یکی از روستاها فردی با ر فتن به پشت میکروفون از یکی از طرفداران تبلیغ کرده است.

وی ادامه داد: در یکی از روستاهای دیگر نیز میان طرفداران دو تا کاندیدا برخورد و نزاع رخ داده و یکی از کاندیداها نیز درصدی برای حضور خود اعلام کرده بود که این عوامل بر خلاف قانون و اخلاق بوده و کمیته امنیتی این موارد پیگیری می کند.

وی در خصوص کمبود تعرفه بیان کرد: در یکی از حوزه های اصلی با کمبود تعرفه مواجه شدیم اما چون تعدادی ذخیره از قبل پیش بینی شده از حوزه فرعی کمبود تعرفه تامین و جبران شده است.

وی تاکید کرد: کمبود تعرفه در شعب اخذ رای مشهد نیز وجود داشته و 8 شعبه اخذ رای درخواست تعرفه داشته اند.

غفاری گفت: 15 درصد از شعبه های سیار در مناطق دوردست و صعب العبور استان مبادرت به اخذ آرا کرده است.