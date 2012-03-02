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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

علی بن حسین:

قانون ممنوعیت حجاب باید لغو شود

قانون ممنوعیت حجاب باید لغو شود

نایب رئیس اردنی فیفا به دنبال آن است که مجمع قانونگذاری فوتبال (IFAB) را برای لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در فوتبال بانوان برای کشورهای اسلامی متقاعد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهزاده علی بن حسین، عضو اردنی فیفا تلاش می‌کند مجمع قانونگذاری فوتبال (برد بین المللی) را برای لغو قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در فوتبال زنان متقاعد کند. این مجمع مسئولیت وضع قوانین فوتبال را برعهده دارد.

عضو اردنی فیفا در جلسه‌ای که فردا در لندن برگزار می‌شود از حقوق زنان مسلمان دفاع خواهد کرد. او در این خصوص اظهار داشت: فوتبال زنان راه طولانی را تا رسیدن به این مرحله طی کرده است. ما با وضع قانون ممنوعیت حجاب عملا به زنان می‌گوییم نمی‌توانند فوتبال بازی کنند و این در حالی است که دلیل قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد.

علی بن حسین تصریح کرد: حجاب اسلامی قسمتی از فرهنگ جوامع اسلامی است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. اگر مجمع قانونگذاری فوتبال (برد بین المللی) این در خواست ما را نپذیرد واقعا باعث تاسف خواهد بود. حتی سازمان ملل هم از این طرح حمایت می‌کند و به نظرم ما بسیار به هدف خود نزدیک شده‌‎ایم.

کد مطلب 1549396

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