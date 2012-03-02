شرایط مشارکت مددجویان زندانها در انتخابات فراهم شد

ابوالقاسم علوی در حاشیه حضور در مسجد جامع رجایی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اصحاب رسانه که از ساعات اولیه صبح با پوشش لحظه به لحظه اخبار انتخابات در اطلاع رسانی نقش تاثیرگذاری داشته اند، قدردانی کرد .



وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای مشارکت مددجویان در زندانها گفت: با استقرار صندوق های اخذ رای شرایط برای مشارکت مددجویان در انتخابات فراهم شد و این افراد نیز همزمان با سایر مردم در انتخابات شرکت کردند.



علوی افزود: این صندوقها از ساعت 8 صبح و آغاز رای گیری در زندانها مستقر شدند و تا پایان مهلت رای گیری و در صورت تمدید زمان پیش بینی شده نیز در اختیار مددجویان است تا رای خود را درون صندوق ها قرار دهند.



وی گفت: تمهیدات لازم برای مشارکت مددجویان در انتخابات توسط دستگاه قضایی و سازمان زندانهای استان البرز پیش بینی شده و مشکلی در این خصوص مشاهده نمی شود.



مدیرکل سازمان زندانهای استان البرز با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به رغم گذشت ساعتها از آغاز رای گیری حضور مردم هر لحظه بیشتر می شود و این نکته با اهمیتی است.

