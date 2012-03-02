950 هزار مازنی در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران در استانداری افزود: بر این اساس از مجموع دو میلیون و 23 هزار واجد شرایط رای دادن، بالغ بر 50 درصد شهروندان استان در انتخابات شرکت کردند.

وی اظهار داشت: با توجه به پایان یافتن زمان رای گیری سراسر کشور تا ساعت 18 عصر امروز از مسئولان وزارت کشور خواستار تمدید زمان رای گیری به حداقل دو ساعت را داریم.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران با اشاره به اینکه هزار و 60 سایت بی تی اس تلفن همراه و 250 سایت جی اس ام، هدایت و پشتیبانی اینترنتی را در شهرهای استان برعهده دارند، تصریح کرد: 550 مرکز مخابراتی بزرگ و کوچک در مازندران سرور مخابراتی انتخابات را پیاده سازی می کنند.

ابراهیمی در عین حال با اشاره به ترافیک بالای شبکه مخابراتی در برخی بخشها و روستاهای استان، افزود: از وزارت کشور استدعا داریم با توجه به صعب العبور بودن مناطق کوهستانی، زمان رای گیری تا ساعتی تمدید شود.

مازندران بیش از دو میلیون رای دهنده دارد.