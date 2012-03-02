حضور پررنگ بانوان اردبیلی همگام با مردان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جفری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور بانوان در انتخابات افزود: بانوان نصف جمعیت این استان را تشکیل می دهند و در مسایل سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای می توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه بانوان پشتیبان ولایت و نظام بوده اند، تصریح کرد: با حضور حداکثری بانوان در انتخابات دشمنان نظام نقشه های خود را نقش بر زمین دیده و تلاش خود را بی نتیجه می بینند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل حضور بانوان در پای صندوق های رای را نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی عنوان کرد: تمام مردم استان وخصوصا بانوان از ابتدای ساعات اخذ رای و حتی قبل از ساعت رسمی شروع انتخابات در شعب اخذ رای حاضر شده اند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

جعفری اصل با بیان اینکه بانوان در تمام سطوح سنی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای سلامی در اردبیل شرکت کرده اند، یادآور شد: حضور مردم در صحنه انتخابات به مانند همه صحنه های حماسه آفرین همچون راهپیمایی 22 بهمن حماسه آفرین بوده و مردم حضوری پشمگیر در پای صندوقهای رای داشته اند.

