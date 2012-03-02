حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای مقابله با دشمنان است

سرهنگ احمدرضا باهک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مقابله کردن با دشمنان است.



وی گفت: با توجه به توطئه و نقشه های فراوان دشمنان برای عدم حضور مردم در پای صندوق های رای اما امروز شاهد حضور پرشکوه و پرشور شهروندان البرز در شعب اخذ رای بودیم.



فرمانده سپاه کرج افزود: این حضور پرشور نشان دهنده فهم و درک بالای مردم است که این آگاهی و درک سبب بیمه شدن انقلاب اسلامی ایران و خنثی شدن توطئه دشمنان نظام می شود.



سرهنگ باهک ادامه داد: امروز انتخابات در استان البرز همچون 22 بهمن با حضور خوب و پرشکوه مردم همراه بود.



فرمانده سپاه کرج با اشاره به اینکه هر رای مردم همچون تیری بر قلب دشمن است، اضافه کرد: شهروندان البرز یکبار دیگر ولایت مداری و وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی ایران را به جهان نشان دادند.