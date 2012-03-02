حضور گسترده مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در خطبه های نماز جمعه بخش گلستان در جمع نمازگزاران اظهارداشت : ملت بزرگ ، متدین و ولایتمدار ایران اسلامی امروز با حضور حماسی خود در پای صندوق های اخذ رای سیلی محکم دیگری به استکبار جهانی زدند.

به گفته وی ، شرکت در انتخابات باعث تقویت پایه های انقلاب اسلامی ایران و هراس دشمن و بیگانگان از این انقلاب می شود.

خطیب جمعه بخش گلستان گفت : کاندیداهایی که از طرف مردم انتخاب و راهی مجلس می شوند باید در همه امور رضایت خداوند و منافع مردم را مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد : منتخبین باید قدر این ملت بزرگ را بدانند که امروز چنین حماسه ای را از خود به جا گذاشتند و این حضور باعث شده دشمن از مواضع قبلی خود عقب نشینی کند.

صفایی بر لزوم حفظ وحدت تاکید کرد و گفت: انتخابات اخیر بسیار حساس است و بعد از اعلام نتایج آن رای مردم باید مورد قبول همه واقع شود.

امام جمعه بخش گلستان تصریح کرد : این دوره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است از جهتی نخستین انتخابات است که بعد از دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود و دشمنان با طراحی گسترده همچنان بر طبل یأس و ناامیدی می‌کوبند و مدعی‌اند مردم از مسئولان و نظام ناامید شده‌اند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد : مردم همیشه به آرمان‌های امام و رهبری و ارزش‌های انقلاب پایبند هستند و هیچگاه نظام و انقلاب را تنها نگذاشته و نخواهند گذاشت.

وی در ادامه خطبه های این هفته بر لزوم حق طلبی و ولایتمداری کاندیداها تاکید کرد و گفت: مردم فردی را روانه مجلس کنند که دلسوز انقلاب و پیرو ارزش های اصیل انقلاب اسلامی ایران باشد.

صفایی در پایان بار دیگر از حضور حماسی مردم شهرستان بهارستان بویژه بخش گلستان قدردانی کرد و خود مردم را برنده اصلی نهمین دوره انتخابات مجلس دانست .