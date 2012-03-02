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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

صفایی:

حضور گسترده مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی کرد

حضور گسترده مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی کرد

بهارستان- خبرگزاری مهر: امام جمعه بخش گلستان گفت: ملت ایران با شرکت پرشور در انتخابات بار دیگر مشت محکمی را بر دهان بیگانگان کوبیدند .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در خطبه های نماز جمعه بخش گلستان در جمع نمازگزاران اظهارداشت : ملت بزرگ ، متدین و ولایتمدار ایران اسلامی امروز  با حضور حماسی خود در پای صندوق های اخذ رای سیلی محکم دیگری به استکبار جهانی زدند.

به گفته وی ، شرکت در انتخابات باعث تقویت پایه های  انقلاب اسلامی ایران و هراس دشمن و بیگانگان از این انقلاب  می شود.

خطیب جمعه بخش گلستان  گفت : کاندیداهایی که از طرف مردم انتخاب و راهی مجلس می شوند باید در همه امور رضایت خداوند و منافع مردم را مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد : منتخبین باید قدر این ملت بزرگ را بدانند که امروز چنین حماسه ای را از خود به جا گذاشتند و این حضور باعث شده دشمن از مواضع قبلی خود عقب نشینی کند.

صفایی  بر لزوم حفظ وحدت تاکید کرد و گفت: انتخابات اخیر بسیار حساس است و بعد از اعلام نتایج آن رای مردم باید مورد قبول همه واقع شود.

امام جمعه بخش گلستان تصریح کرد : این دوره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است از جهتی نخستین انتخابات است که بعد از دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود و دشمنان با طراحی گسترده همچنان بر طبل یأس و ناامیدی می‌کوبند و مدعی‌اند مردم از مسئولان و نظام ناامید شده‌اند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد : مردم همیشه به آرمان‌های امام و رهبری و ارزش‌های انقلاب پایبند هستند و هیچگاه نظام و انقلاب را تنها نگذاشته و نخواهند گذاشت.

وی در ادامه خطبه های این هفته بر لزوم حق طلبی و ولایتمداری کاندیداها تاکید کرد و گفت: مردم فردی را روانه مجلس کنند که دلسوز انقلاب و پیرو ارزش های  اصیل  انقلاب اسلامی ایران  باشد.

صفایی در پایان بار دیگر از حضور حماسی مردم شهرستان بهارستان بویژه بخش گلستان قدردانی کرد و خود مردم را برنده اصلی نهمین دوره انتخابات مجلس دانست .

کد مطلب 1549406

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