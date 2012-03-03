گوشی موبایل تولید داخل گواهی تائید نمونه دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و فناوری اطلاعات که در داخل کشور تولید شده یا از طریق مبادی ورودی و گمرکات وارد کشور میشوند باید از رگولاتوری گواهی تائید نمونه دریافت کنند.
بر همین اساس و در راستای حمایت از تولید داخلی متناسب با استانداردهای بینالمللی و با توجه به آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاههای مورد تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گوشی تلفن همراه GLX مدل G1 برای تولید انبوه در داخل کشور گواهی تائید نمونه دریافت کرد.
صدور گواهی تائید نمونه از سوی رگولاتوری برای تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به منزله دارا بودن همه استانداردهای بینالمللی از جمله استانداردهای رادیوئی، تطابق الکترومغناطیسی (EMC)، میزان نرخ جذب تشعشع (SAR) و استانداردهای عملکردی و ایمنی است.
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