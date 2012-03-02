ماهنشانیها در صحنه انتخابات مجلس نهم درخشیدند

منصور محمدپور ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار 141 شعبه اخذ رای در شهرستان ماهنشان افزود: یک شعبه ثابت و 80 شعبه سیار، 59 صندوق در شهرستان ماهنشان، انگور، بوغداکندی و دهستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: فضای انتخابات در شهرستان ایجرود، ماهنشان، دهستان، بوغداکندی را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: مردم حضور پرشور در پای صندوقهای رای داشته اند و این حضور بی نظیر بوده است.

محمدپور افزود: حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سیلی محکمی بر دهان استکبار است.

فرماندار شهرستان ماهنشان افزود: مردم با مشارکت حداکثری خود در انتخابات بار دیگر حماسه آفریدند و با این حضور خود وفاداری خود را به نظام و ولایت رهبری ثابت کردند.

محمد پور گفت: مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات مصونیت و امنیت را به وجود می آورند لذا این حضور بسیار اهمیت دارد.

وی، عوامل اجرایی در انتخابات را هزار و 608 نفر اعلام کرد و گفت: با نظارت و بازرسی که انجام گرفته هیچگونه تخلف و نامانی در شهرستان گزارش نشده است.

فرماندار شهرستان ماهنشان گفت: حضور حداکثر ی مردم در انتخابات تحریم ها و تهدیدهای دشمن را کاهش داده لذا مردم با حضور در پای صندوقهای رای دشمن را ناراحت خواهند کرد.

محمدپور یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی حاکم است و دموکراسی که دشمن می گوید بالا است و کمبود وجود ندارد.

وی گفت: 50 هزار برگه اخذ رای در شهرستان ماهنشان در نظر گرفته شده است و هیچگونه کمببود برگه رای وجود نخواهد داشت.