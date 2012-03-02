تاکنون حدود یک میلیارد تومان برای انتخابات استان تهران هزینه شده است‏

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آذری فر رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکاتی ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز در نشست خبری که در محل استانداری تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ما تاکنون بهترین برنامه های پشتیبانی از شعب اخذ رأی در سراسر استان تهران را داشته ایم. به طوری که 5 هزار و 455 شعبه اخذ رأی در استان تهران را از نظر تجهیزات، خودرو و مواد غذایی به بهترین نحو تأمین کرده ایم.

وی افزود: همچنین همکاران من در 14 فرمانداری واقع در استان تهران مستقر هستند و کوچکترین کمبودها را به بهترین شکل برطرف می کنند.

رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکاتی ستاد انتخابات استان تهران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید تا به امروز به چه میزان برای برگزاری انتخابات در استان تهران هزینه شده است، گفت: تاکنون نزدیک به 1 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات در استان تهران هزینه شده است که این روند همچنان ادامه دارد.

وی همچنین در خصوص کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ در استان تهران نیز گفت: ما پیش بینی های لازم را برای تهیه و در اختیار قرار دادن تعرفه های انتخاباتی انجام داده ایم به طوریکه هر شعبی که اعلام نیاز کرد، بلافاصله تعرفه های انتخاباتی را در اختیار آنها گذاشته ایم.

آذری فرد افزود: در شهر تهران به شعباتی مانند مسجد النبی و مسجد لرزاده که تعرفه انتخاباتی نیاز داشتند، در اسرع وقت این تعرفه ها را در اختیار آنان قرار دادیم.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات 90 درصد حوزه های انتخابیه در استان تهران به صورت نیمه مکانیزه و 10 درصد دیگر (شهرستان پاکدشت) به صورت کاملا مکانیزه فراینده رأی گیری را انجام می دهند، گفت: کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اخذ رأی که به صورت مکانیزه و چه نیمه مکانیزه را برای شعب اخذ رأی تهیه کرده ایم و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد.