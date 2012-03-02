  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

طاهرخانی:

حضور حماسی مردم دشمنان را مایوس کرد

حضور حماسی مردم دشمنان را مایوس کرد

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا گفت: حضور حماسی مردم شهرستان بوئین زهرا در انتخابات دشمنان را مایوس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان بوئین زهرا در صفوفی به هم فشرده از صبح امروز همپای سایر هموطنانمان با حضور در پای صندوق های رای در تعیین سرنوشت سیاسی خود شرکت کردند.

ابوالفضل طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پر شور مردم بوئین زهرا در انتخابات گفت: با توجه به حساسیتی که انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی داشت مردم آگاه و موقعیت شناس شهرستان آبیک با لبیک به ندای مقام عظمای ولایت حضور پر رنگ و گسترده ای در پای صندوق های اخذ رای داشتند.
 
وی افزود: فضای انتخاباتی بوئین زهرا در ایام تبلیغات بسیار پر شور و با نشاط بود و مردم این شهرستان در امتداد حماسه ماندگار عرصه های مختلف انقلاب امروز نیز حماسه ای دیگر خلق کردند و موجب شادی روح امام راحل و شهدا و خوشنودی رهبر معظم انقلاب شدند.

فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: هر چند شهرستان بوئین زهرا از گستردگی زیادی برخوردار است اما با تلاش مسئولان و دست اندرکاران زمینه برگزاری امکانات در همه نقاط شهری و روستایی و دورافتاده این شهرستان فراهم شد و با تعیین 133 شعبه اخذ رای که 90 درصد آن مربوط به روستاها بود رای مردم جمع آوری شده است.

وی از حضور پر شور مردم بوئین زهرا در انتخابات این دوره تقدیر کرد.

از حوزه انتخابیه بوئین زهرا یک نفر به مجلس راه خواهد یافت.

کد مطلب 1549413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها