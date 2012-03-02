امروز دشمن جواب خود را از ملت ایران گرفت

حجت الاسلام مجید صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم انقلابی ایران اسلامی امروز بار دیگر دستان ناپاک استکبار را رو کردند و نشان دادند که هرگز فریب تبلیغات منفی دشمنان و بدخواهان نمی شوند.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب افزود: دشمن از ماهها قبل به یک سری تبلیغات منفی دست زده بود و می خواست به هر نحو ممکن که شده، حضور مردم در این انتخابات را کاهش دهد.

حجت الاسلام صفدری تاکید کرد: اما امروز دشمن جواب این همه سم پاشی و تفرقه افکنی خود را از مردم ایران اسلامی گرفت و بار دیگر ملت ایران پوزه استعمار و استکبار را به خاک مالیدند.

امام جمعه سرپل ذهاب گفت: مردم استان کرمانشاه و دیگر هموطنان بار دیگر ثابت کردند که همواره پشتیبان و یاور انقلاب رهبرند.

وی تاکید کرد: حضور مردم در این انتخاب می تواند مهر تایید دوباره ای بر نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد که الحمدالله مردم ایران امروز دوباره ثابت کردند که بعد از گذشت 33 سال از انقلاب همچنان محکم در مقابل شرق و غرب ایستاده اند.

امام جمعه سرپل ذهاب در پایان گفت: مردم تلاش کنند که کاندیداهای خود را به دقت و بدون هیچ گونه تعصبی انتخاب کنند تا در آینده این افراد که نقش نمایندگان ما در مجلس را برعهده دارند، بتوانند سرمنشا برکات و پیشرفتهای خوبی در منطقه و استان باشند.