"رامپوی" بار دیگر رئیس شورای اروپا شد/ طرح عضویت صربستان پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رهبران ارشد اتحادیه اروپا روز گذشته در نشستی در بروکسل موافقت خود را با انتخاب مجدد "هرمان وان رامپوی" رئیس شورای اروپا به مدت دو سال و نیم دیگر اعلام کردند.

نخست وزیر سابق بلژیک پس از این انتخاب در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: باعث افتخار است که بار دیگر به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب شدم و از این پس مسئولیت های بیشتری را باید به دوش بکشم.

هرمان وان رامپوی همچنین به عنوان رئیس پروژه "نشست یورو" بر اساس بسته مالی که قرار است امروز جمعه امضا شود، منصوب شد.

وی در بحران مالی منطقه یورو به عنوان اولین رئیس شورای اروپا تحت معاهده لیسبون که در دسامبر 2009 اجرایی شد، به مدت 27 ماه ریاست نشست های این اتحادیه را برعهده داشت.

هرمان وان رامپوی پس از انتخاب مجدد در یک سخنرانی گفت: حل بحران اقتصادی اولین اولویتم است و برای ایجاد فضای اعتمادسازی تلاش می کنم.

خبر دیگر اینکه رئیس شورای اتحادیه اروپا در سخنانی ضمن پذیرش طرح عضویت صربستان در این اتحادیه این اقدام را نقطه عطفی در این کشور خواند.

رئیس جمهوری صربستان نیز ضمن استقبال ازپذیرش طرح عضویت صربستان در اتحادیه اروپا گفت از این پس راه برای حرکت در مسیر یپشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی هموار شد اما باید بر تلاشهای خود برای عضویت کامل در این اتحادیه افزود.