حضور البرزی ها درانتخابات قابل قیاس با دوره های قبل نیست/ البرز حماسه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حسینی مطلق ضمن حضور در حوزه انتخابیه شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون وحدت و همدلی میان مردم باعث کوری چشم دشمنان نظام و انقلاب شده است.

وی افزود: حضور پرشور مردم در سطح استان البرز برگ زرین دیگری است که به دفتر افتخارات این استان افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گفته مسئولان، برگزاری اولین انتخابات استان البرز با شکوه خاصی در حال برگزاری است، بیان کرد: برگزاری انتخابات در سطح استان البرز قابل قیاس با دوره های گذشته نیست که امید می رود با تداوم این روند شاهد انتخاباتی باشکوه و به تبع آن رشد و شکوفایی بیش از پیش این استان باشیم.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت: بسیجیان نیز همپای سایر اقشار مختلف مردم استان با حضور گسترده در عرصه انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

وی تاکید کرد: انتخاب مردم به نمایندگان اصلح گام بسیار مهمی است که می تواند در عرصه ملی و منطقه ای بسیار حائز اهمیت باشد.

به گفته سردار حسینی مطلق حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی کشور بسیار مهم است بنابراین از مردم همیشه در صحنه استان البرز به ویژه شهرستان کرج دعوت کرد: پای صندوق های رای حاضر شده و در سرنوشت خود مشارکت کنند.