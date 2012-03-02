اردستانی ها حماسه دیگر را در تاریخ این شهر رقم زدند

روح‌الله سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم اردستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اردستانی‌ها در این دوره از انتخابات چشمگیر‌تر از دوره‌های قبلی در صحنه حاضر شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان باید نظاره‌گر حماسه‌ای دیگر از سوی ملت ایران باشند، ادامه داد: در سطح این شهرستان هیچ مشکلی در زمینه انتخابات وجود ندارد و مردم آماده‌اند تا با رأی خود از نظام و انقلاب دفاع کنند.

فرماندار اردستان به تعداد شعب اخذ رأی در یان شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 54 شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان اردستان آرای مردم این شهرستان را اخذ می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات به عنوان برگ برنده‌ای برای این ملت محسوب می‌شود، تاکید کرد: رأی اولیها نیز در این دوره از انتخابات حضور فعالی داشته‌اند و به دفاع از آرمانها و ارزشهای نظام و انقلاب برخواسته‌اند.

