مهلت قانونی انتخابات در خراسان شمالی 2 ساعت تمدید شد

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای به ‌ویژه در بعد از ظهر روز جمعه گفت: بر اساس موافقت وزارت کشور مدت قانونی اخذ رای 2 ساعت تمدید شد.

وی افزود: با اشاره به حضور پرشور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان رای گیری در کلیه شعب اخذ رای خراسان شمالی تا ساعت 20 امشب تمدید شد.

وحیدی، حضور مردم استان در پای صندوقهای رای را خوب ارزیابی کرد و گفت: از مردم عزیز استان انتظار می رود هر چه سریعتر با حضور در پای صندوق های رای آراء خود را به صندوق ها بیاندازند.

خراسان شمالی 725 شعبه ثابت و سیار در سه حوزه اصلی انتخابی و 12 حوزه فرعی استان دارد.

در استان خراسان شمالی 24 نامزد انتخاباتی برای کسب چهار کرسی مجلس شورای اسلامی رقابت دارند.

