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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

حجت الاسلام برهان:

کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند

کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند

مهریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه مهریز گفت: کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند.

حجت الاسلام علی برهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آنهایی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند، اظهار داشت: در عصر کنونی با توجه به حساسیت های موجود کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند و می خواهند یکی از ارکان نظام را سست کنند.

وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات واجب اجتماعی سیاسی است، عنوان کرد: ارزش واجب اجتماعی سیاسی هزاران برابر بیشتر از واجب فردی است و اگر کسی واجب اجتماعی سیاسی را ترک کند به اجتماع و نظام ضرر وارد کرده است.

برهان تاکید کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم در پای صندوق‌ های اخذ رای، تایید ولایتمداری و ایستادگی مردم در برابر دشمنان، بی ‌اثر بودن تحریم ‌ها و اقتدار ایران اسلامی است.

وی عنوان کرد: چشمان دشمنان اسلام قبل از انتخابات روی راهپیمایی 22 بهمن بود تا شاید حضور مردم کمرنگ و بی ‌رونق شود اما ملت ایران بار دیگر با حضور حماسی و پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن، مشتی محکم به دهان دشمن کوبید.

کد مطلب 1549421

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