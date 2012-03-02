حجت الاسلام علی برهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آنهایی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند، اظهار داشت: در عصر کنونی با توجه به حساسیت های موجود کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فتنه گرانند و می خواهند یکی از ارکان نظام را سست کنند.

وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات واجب اجتماعی سیاسی است، عنوان کرد: ارزش واجب اجتماعی سیاسی هزاران برابر بیشتر از واجب فردی است و اگر کسی واجب اجتماعی سیاسی را ترک کند به اجتماع و نظام ضرر وارد کرده است.

برهان تاکید کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم در پای صندوق‌ های اخذ رای، تایید ولایتمداری و ایستادگی مردم در برابر دشمنان، بی ‌اثر بودن تحریم ‌ها و اقتدار ایران اسلامی است.

وی عنوان کرد: چشمان دشمنان اسلام قبل از انتخابات روی راهپیمایی 22 بهمن بود تا شاید حضور مردم کمرنگ و بی ‌رونق شود اما ملت ایران بار دیگر با حضور حماسی و پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن، مشتی محکم به دهان دشمن کوبید.