استاندار خراسان رضوی از تعدادی شعبه انتخاباتی در مشهد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر جمعه به تعدادی از شعبات مشهد مراجعه کرده و از روند رای گیری و حضور جمعیت مطلع شد.

بر اساس این گزارش استاندار با حضور در شعبه ثابت اخذ رای شماره 501 در مسجد ایزدی خیابان امام رضا(ع)، در شعبه ثابت اخذ رای شماره 501 و به شعبه ثابت 169 اخذ رای شهر مشهد نیز که واقع در مسجد حاج حکیم در خیابان طبرسی است، بازدید کرد و از حضور و شکوه مردم در صحنه انتخابات قدردانی و تشکر کرد.

وی با بیان این مطلب که در راستای جلوگیری از ازدحام جمعیت باید با اطلاع رسانی صحیح مردم را به منظور رای دادن به شعبه های مختلف تقسیم کرد گفت: برخی از شعبه های اخذ رای با جمعیت فراوانی روبرو هستند که در این زمینه باید اطلاع رسانی شود تا مردم به شعبات خلوت تر مراجعه کنند.



