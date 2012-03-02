گلستانیها حماسه آفریدند/ صفهای رای به پیاده روها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خیل جمعیت همچنان در شعب گلستان مشاهده می شود در برخی شعب و مناطقریال صف های طویل رای به خیابانها و پیاده روها کشیده شد.

یکی شهروند گرگانی گفت: به عنوان فرزند این انقلاب احساس کردم در زمانی که دشمنان ما هویت وعزت ما را نشانه گرفته اند هر رای ما نشانگر اتحاد وهمدلی مردم این سرزمین است.

همچنین حضور رای اولی ها که شوق زیادی برای رای دادن دارند بسیار مشهود است، یک پسر 18ساله احساس خود را پای صندوق ها اینگونه بیان می کند: احساس می کنم با دادن رای دارای هویت اجتماعی شده ام ومی توانم سهمی در رقم زدن سرنوشت مملکتم ایفا کنم واینکه با حضور در پای صندوق های رای به دشمنان ثابت کنم جوانان این انقلاب همیشه سربازان ولایت بودند وهستند.

یک خانم خانه دار نیز در پای صندوق ها می گوید: ما به عنوان زنان این مرز وبوم وظیفه تربیت نسلی را داریم که باید حافظ این انقلاب باشد وبار دیگر با حضور خود درانتخاباتی دیگر ثابت کنیم هرگز از آرمان های این انقلاب دست برنمی داریم وهررای ما مشتی بر دهان استکبار است.



یکی دیگر از شهروندان گلستانی که رای خود را در صندوق ریخته است نیز می گوید: به عنوان یک شهروند ایرانی وبا در نظر گرفتن عرق وتعصب خود در این انتخابات شرکت کردم وادای تکلیف کردم.

مدیرعامل سازمان هلال احمر گلستان نیز گفت: مشارکت حداکثری وپرشور مردم ما در انتخابات ثابت می کند توطئه های دشمنان ما نقش برآب است وهلال احمر امسال در این انتخابات مثل همیشه حضوری پررنگ داشت واعضای گوناگون این سازمان از جمله غنچه های هلال،امدادگران؛پیشاهنگان ودانشجویان ما حضوری پرشور در جشن امروز داشتند.

رمضانعلی سنگدوینی مدیر عامل شرکت گاز استان نیز با اشاره به سخن امام خمینی ره که مجلس در امور است گفت: امروز ملت ایران بعد از 33سال از دوره های قبل بیشتر نشاط وشوق برای حضور دارند ومشارکت 70درصدی مردم گلستان دور از انتطار نیست ومردم ما هیچ گاه رهبر ومقتدایشان را تنها نمی گذارند.

استقبال پرشور گلستانیها از نهمین دوره انتخابات مجلس سبب تمدید زمان رای گیری در استان شده است.