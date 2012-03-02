تعرفه مورد نیاز حوزه ها تامین می شود/ لزوم رعایت قانون توسط کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: روند برگزاری انتخابات در استان کرمان مطلوب است و هیچ مورد تخلفی در انتخابات گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در کرمان روی داد حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای بود که بدون شک رکورد جدیدی را در انتخابات مجلس در استان ثبت خواهد کرد.

وی ادامه داد: آنچه که امروز رخ داد در 32 انتخابات گذشته بی نظیر بود و این حضور همچنان در کرمان ادامه دارد.

استاندار کرمان افزود: در استان کرمان یک میلیون و 822 هزار و 536 هزار نفر واجد شرایط رای دادن با در نظر گرفتن سن 18 سال برای رای هستند که بر طبق این میزان تعرفه مورد نیاز در استان کرمان موجود است.

نجار ادامه داد: میزان تعرفه موجود در استان 10 درصد بیشتر از تعداد رای دهندگان در نظر گرفته شده است که نزدیک دو میلیون و 600 هزار رای است.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های انجام شده این تعرفه ها توزیع شده است و در صورت نیاز حوزه های تعرفه مورد نیاز تامین می شود و هیچ کمبود تعرفه ای در استان وجود ندارد.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اینکه از کاندیداها می خواهیم رعایت قانون را مد نظر قرار دهند و در صورت رای نیاوردن و داشتن اعتراض آن را از طریق قانونی پیگیری کنند.