به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه گفت: در برخی از شهرستان های استان برف و سرمای شدیدی وجود دارد، اما مردم به جهت پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضور دلگرم کننده و گسترده ای در انتخابات مجلس دارند.

سید دادوش هاشمی افزود: طبق اخبار واصله در برخی از شهرستان های استان برف و سرمای شدیدی وجود دارد، اما با این وجود مردم این شهرستان ها با حضور حداکثری و هوشمندانه خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همگان اعلام می کنند که هیچ مانعی نمی تواند از حضور آنان در صحنه های مختلف به خصوص انتخابات جلوگیری کند.

هاشمی تاکید کرد: شور و اشتیاق چنین مردمی، جدیت و تلاش مسئولین را دوچندان می کند و مدیران استان با مشاهده چنین صحنه هایی باید نهایت تلاش خود را برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت افزون تر کنند.

وی تصریح کرد: مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تعیین سرنوشت کشور خود دخالت مستقیم داشته اند و دموکراسی واقعی تنها در ایران عینیت دارد.

استاندار کرمانشاه گفت: امیدواریم مردم با انتخاب افراد اصلح و توانمند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پیشبرد برنامه ها و اهداف استان کمک نمایند.