حضور حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات تعیین کننده است

سالار شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات گفت: حضور مردم در پای صندوقهای رای حداکثری است و افرادی رای خواهند آورد که با صداقت و درستی با مردم برخورد کرده اند.

وی با بیان اینکه مردم براساس عملکرد نامزدها رای می دهند، تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوقهای رای مجلس را مقتدر خواهد کرد و نمایندگان با پشتوانه مردمی در تصمیم گیریها بهتر عمل می کنند.

شاکر با اشاره به حساسیت انتخابات مجلس نهم اضافه کرد: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری است و به همین دلیل نسبت به دوره های قبل از حساسیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه مردم حساسیت انتخابات را درک می کنند، تصریح کرد: مردم با حضور حداکثری خود و با درک بهتر شرایط سیاسی کشور پای صندوقهای رای حاضر شده و مردم هوشیارانه مشت محکمی به دهان مغرضان می زنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل تعهد و تخصص را از ویژگیهای نامزدهای اصلح برشمرد و یاداور شد: نامزدی که مردمی و ولایی باشد بهتر درد مردم را فهمیده و برای مرتفع کردن مشکلات آن تلاش می کنند.

