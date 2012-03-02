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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

خلخالی:

برخی شعب اخذ رای در استان سمنان با کمبود تعرفه مواجه شدند

برخی شعب اخذ رای در استان سمنان با کمبود تعرفه مواجه شدند

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با اشاره به اینکه حضور مردم برای واریز رای در این دوره از انتخابات بسیار پرشور تر از دوره های قبل است، اظهار داشت گفت: در برخی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری ضمن بیان اینکه مردم مومن و ولایتمدار استان سمنان با شرکت گسترده و پرشور در انتخابات امروز پاسخ یاوه گویی های دشمنان را به خوبی دادند، افزود: با وجود  اینکه تعرفه انتخاباتی بیشتر از دوره های قبل در اختیار شعب اخذ رای قرار گرفته بود، ولی در برخی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدیم.

وی تصریح کرد: کمبود تعرفه در شعبات اخذ رای بلافاصله تامین شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان به ازدحام مردم برای واریز رای اشاره کرد و گفت: رایانه ای برگزار شدن انتخابات و تراکم خطوط ارتباطی، یکی از دلایل ازدحام رای دهندگان در شعب اخذ رای بوده است.

خلخالی گفت: تاکنون هیچ مشکل امنیتی در این استان گزارش نشده است.

رای گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 20 ادامه دارد.

کد مطلب 1549433

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