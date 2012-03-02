به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب میر اشرفی رئیس هیات نظارت شهر تهران با حضور در فرمانداری تهران در جمع خبرنگاران، گفت: تا به این ساعت حضور مردم در شعب اخذ رای پرشور و هیجان بوده و در مقایسه با سال 86 بسیار پرشورتر برگزار شده است.

وی افزود: تا به این لحظه مورد خاصی از تخلفات در شعب اخذ رای گزارش نشده است و فرآیند انتخابات و اخذ رای به صورت طبیعی انجام می شود.

میراشرفی اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات مسائل خاص خود را دارد که هیئت اجرایی و هیئت نظارت تمیهدات لازم را برای ارسال تعرفه ها در وقت معین و به موقع در نظر گرفته است تا شعب اخذ رای در ساعات پایانی با کمبود تعرفه ها مواجه نشوند.

رئیس هیئت نظارت شهر تهران در خصوص حضور ناظران در شعب اخذ رای گفت: حدود 19 هزار نفر از ناظران در کل حوزه انتخابیه شهر تهران به وظیفه خود در صیانت از آرای مردم عمل می کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان گروه های سیاسی نمی توانند در شعب اخذ رای حضور داشته باشند، گفت: بر اساس قانون نماینده داوطلبان به صورت فرد حقیقی می توانند در شعب اخذ رای حضور داشته باشند که هیئت نظارت تا 10 ساعت قبل از انتخابات برای کلیه افرادیکه درخواست کرده بودند در شعب مختلف حضور داشته باشند مجوزهای لازم را صادر کرد.

وی افزود: بیش از 4 هزار نفر از نمایندگان داوطلبان در شعب اخذ رای حضور دارند و بر روند انتخابات نظارت می کنند.

میراشرفی تصریح کرد: به طور متوسط در شعبه اخذ رای 5 نفر از ناظران حضور دارند که علاوه بر نظارت بر روند اخذ رای در هنگام شمارش آرا نیز یک ناظر بر اسامی که خوانده می شود و ناظر دیگر بر ثبت رای داوطلبان نظارت می کند.

رئیس هیات نظارت شهر تهران در خصوص اس ام اس های تبلیغاتی که پس از مدت مجاز تبلیغات ارسال می شود، گفت: موارد تخلف تبلیغاتی که در ایام تبلیغات قبل یا بعد از آن اتفاق افتاده باشد به مراجع قضایی و مراجعی که پیگیر جرائم در انتخابات هستند ارجاع داده می شود، طبق قانون شعبه خاصی تحت عنوان شعبه انتخابات توسط قوه قضائیه تاسیس شده که به تخلفات رسیدگی می کند.