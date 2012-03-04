رای مردم حاصل مطالعه دقیق و تحلیل عالمانه شرایط زمانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری انتخابات شکوهمند مجلس شورای اسلامی، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی استادحسینی فرمانده سپاه قائم(عج) استان سمنان و حجت الاسلام جعفر رعایتی مسئول نمایندگی ولی فقیه این نهاد، بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه از مردم شریف استان سمنان به خاطر بصیرتی که در حضور پرشور و با نشاط در پای صندوق های رای به ظهور رساندند تقدیر شده است.

این بیانیه همچنین می افزاید: شما ملت شریف استان سمنان در انتخابات جمعه 12 اسفندماه، حضور حداکثری خود را به رخ جهانیان کشیده و با این اقدام به موقع، آنچنان که خواست امام خامنه ای بود، سیلی سختی بر صورت مستکبران نواختید.

فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان خطاب به نمایندگان منتخب مردم در ادامه این بیانیه تاکید کرده است: ملت شریف استان سمنان ثابت کردند که دل در گرو ولایت داشته و آنچنانکه از دیرباز مشهور به تدین و بصیرت بوده اند، در انتخابات مجلس نهم نیز نشان دادند که این رای، حاصل مطالعه دقیق و تحلیل عالمانه شرایط زمانه، بوده است.

بیانیه مذکور می افزاید: مردم این استان در انجام تکلیف خود کوتاهی نکردند و از نمایندگان منتخب خود انتظار دارند تا از اصول لایتغیر انقلاب اسلامی ایران که مهم ترین آن، همانا اصل ولایت مطلقه فقیه و اصل نه شرقی و نه غربی است، عدول نکنند و دست در دست هم، با پرهیز از هرگونه تفرقه و انشقاق و با اتحاد و انسجامی مثال زدنی، سعی در رفع مشکلات فراروی امت انقلابی و بصیر ایران اسلامی، علی الخصوص استان سمنان داشته باشند.