12 اسفند در تاریخ انقلاب ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای استان افزود: این حضور گسترده نگاه استکبار ستیزی مردم را نمایان می سازد.
وی اظهار داشت: گزارشها حاکی از آن است که میزان مشارکت مردم در این دوره انتخابات نسبت به دوره های قبلی رشد محسوسی داشته است.
وی عنوان کرد: این امر نشان می دهد که هر چه توطئه های دشمنان بیشتر باشد، مردم بیشتر در دفاع از آرمانها متحد می شوند.
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: مردم به توطئه های توجه ای نکرده و کام دشمنان را در این انتخابات تلخ کرده اند.
وی افزود: مشارکت گسترده مردم استان در پای صندوقهیا رای مسرت بخش است، از اینرو تقاضای تمدید زمان رای گیری را کرده ایم.
به گزارش مهر، زمان اخذ رای در استان گلستان تا ساعت 20 تمدید شده است.
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