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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

افتخاری در گفتگو با مهر:

شهروندان مراجعه به شعب را به ساعات پایانی موکول نکنند

شهروندان مراجعه به شعب را به ساعات پایانی موکول نکنند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج با توجه به تجمع جمعیت در برخی شعب از شهروندان خواست رای دادن خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمدید زمان رای گیری گفت: بسیاری از شعبات اخذ رای در این حوزه انتخابیه از جمله مسجد جامع رجائی شهر، مسجد جامع کرج و تعداد زیادی از شعب دیگر با صفهای طولانی و خیل عظیم جمعیت روبه رو هستند که به احتمال زیاد تا ساعت 8 نیز موفق به رای دادن نخواهند شد.

وی افزود: به احتمال زیاد روند رای گیری تا ساعت 10 شب ادامه دارد اما همشهریان به منظور تسهیل در فرایند رای دادن این امر را به ساعات پایانی موکول نکرده و هرچه زودتر برای رای دادن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: حضور مردم در شعب اخذ رای از ساعات اولیه آغاز رای گیری چشمگیر بوده اما این حضور در این ساعات وصف ناپذیر و بسیار گسترده گزارش می شود به طوریکه چندین شعبه تقاضای اعزام شعبه سیار کرده اند.

افتخاری گفت: تعدادی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به محظ اعلام، از فرمانداری اقدام شده و تعرفه برگ لازم برای آنها ارسال شده است.

وی روند برگزاری انتخابات را تا این لحظه بسیار خوب و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر تخلف و یا بروز خلل در روند انتخابات در این شهرستان گزارش نشده است.

کد مطلب 1549441

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