شهروندان مراجعه به شعب را به ساعات پایانی موکول نکنند

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمدید زمان رای گیری گفت: بسیاری از شعبات اخذ رای در این حوزه انتخابیه از جمله مسجد جامع رجائی شهر، مسجد جامع کرج و تعداد زیادی از شعب دیگر با صفهای طولانی و خیل عظیم جمعیت روبه رو هستند که به احتمال زیاد تا ساعت 8 نیز موفق به رای دادن نخواهند شد.

وی افزود: به احتمال زیاد روند رای گیری تا ساعت 10 شب ادامه دارد اما همشهریان به منظور تسهیل در فرایند رای دادن این امر را به ساعات پایانی موکول نکرده و هرچه زودتر برای رای دادن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: حضور مردم در شعب اخذ رای از ساعات اولیه آغاز رای گیری چشمگیر بوده اما این حضور در این ساعات وصف ناپذیر و بسیار گسترده گزارش می شود به طوریکه چندین شعبه تقاضای اعزام شعبه سیار کرده اند.

افتخاری گفت: تعدادی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به محظ اعلام، از فرمانداری اقدام شده و تعرفه برگ لازم برای آنها ارسال شده است.

وی روند برگزاری انتخابات را تا این لحظه بسیار خوب و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر تخلف و یا بروز خلل در روند انتخابات در این شهرستان گزارش نشده است.