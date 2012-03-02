شرایط شکایت نامزدهای انتخابات مجلس از نحوه برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به این شرح است: با سپاس از خداوند متعال که بار دیگر الطاف و عنایت خود را شامل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمود و ضمن تشکر از مردم بصیر، آگاه و دشمن ستیز ایران اسلامی که با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رای، دست رد بر سینه استکبار زده و امید واهی دشمنان را مبدل به یاس نمودند و نیز با قدردانی از کلیه هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت و ناظرین محترم که با کمال دقت و مراقبت تمامی تلاش را در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی به کار بسته اند، به اطلاع ملت شریف می رساند در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه شکایتی از نحوه برگزاری انتخابات وجود داشته باشد، افراد می توانند از تاریخ اخذ رای به مدت هفت روز شکایت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه شورای نگهبان واقع در تهران، خیابان امام خمینی، روبروی دانشگاه افسری امام علی (ع)، شورای نگهبان ارسال فرمایید.

قابل ذکر است طبق قانون شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد و در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.