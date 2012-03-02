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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

عزیزی خبر داد:

حضور نمایندگان نامزدها تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای

حضور نمایندگان نامزدها تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان از حضور نمایندگان تمامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دقایقی پیش در حاشیه بازدید از شعبه اخذ رای مسجد قدس بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: انتخابات برای کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و سرنوشت ملت را تعیین می کند که بر این اساس مردم باید همواره در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند.

وی ادامه داد: سه اصل قانونمداری، امانتداری و عدالت در برگزاری انتخابات نقشی اساسی ایفا می کنند و مجریان انتخابات باید به این اصول توجه خاصی داشته باشند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب، اظهار داشت: کار اخذ رای تا پایان مهلت قانونی و بر اساس تمدید زمان اخذ رای توسط ستاد انتخابات کشور از تمامی افراد حاضر در شعب ادامه پیدا می کند.

عزیزی افزود: در صورت افزایش متقاضیان برای رای دادن در استان هرمزگان این مسئله به ستاد انتخابات کشور گزارش خواهد شد تا در صورت لزوم زمان اخذ رای مجددا تمدید شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان نامزدها در هنگام شمارش آرا، تصریح کرد: نمایندگان تمامی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان می توانند تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای حضور داشته باشند.

کد مطلب 1549445

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