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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

حجت الاسلام قبادی:

تبلیغات و توطئه های دشمنان کوچکترین تاثیری بر انتخابات ندارد

تبلیغات و توطئه های دشمنان کوچکترین تاثیری بر انتخابات ندارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: امروز به خوبی دیدیم که تبلیغات و توطئه های دشمنان برای مردم ایران شناخته شده است و کوچکترین تاثیری بر انتخابات ندارد.

حجت الاسلام قبادی پیش از ظهر جمعه در هنگام دادن رای در شعبه مسجد امام موسی بن جعفر (ع) کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز حضور مردم استان کرمانشاه بار دیگر ولایتمداری و ولایت پذیری خود را به دنیا نشان داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: هر رای، خود مهر تاییدی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه این مهر امروز بر تاریخ این نظام دوباره زده شد.

حجت الاسلام قبادی افزود: رهبر انقلاب به خوبی شرایط و تحرکات دشمنان داخلی و خارجی را رصد می کنند و به همین دلیل حضور در این انتخابات را واجب و ضروری دانسته اند.

وی با اشاره به اینکه باید برای انتخاب کاندیدای خود ملاکهایی داشته باشیم، گفت: نباید بدون بررسی و تحقیق به افرادی رای دهیم که هیچ شناختی از آنها نداریم، همه وظیفه داریم که افرادی لایق و انقلابی را به مجلس بفرستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: امروز به خوبی دیدیم که تبلیغات و توطئه های دشمنان برای مردم ایران شناخته شده است و کوچکترین تاثیری بر انتخابات ندارد.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: سال 90 برای مردم کرمانشاه به نوعی سالی تاریخی و ماندگار خواهد بود، مهر امسال این مردمان نجیب پذیرایی ولی امر مسلمین بودند که در آن روز حماسه ای زیبا آفریدند و دیگر اینکه امروز حماسه ای دیگر آفریده اند.

کد مطلب 1549446

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