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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

رئیس ستاد انتخابات خراسان:

فردا خبرهای مسرت بخشی از شرکت مردم در انتخابات خواهیم داشت

فردا خبرهای مسرت بخشی از شرکت مردم در انتخابات خواهیم داشت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروز نظام استکبار از حضور مردم ایران در انتخابات سیلی خورد گفت: قطعا پایان امروز و فردا خبرهای مسرت بخشی از حضور گسترده مردم خواهیم شنید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری که به همراه برخی از مسئولان استان برای دادن رای خود در شعبه 512 مسجد امام حسین(ع) حاضر شده بود عصر جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: به برکت بصیرت و همراهی مردم شاهد حضور چشمگیر آنان در پای صندوق های رای از ساعات اولیه رای گیری هستیم.

وی افزود: بر اساس آمار رسیده از شهرستان ها حضور مردم در صحنه انتخابات، پرشور و دشمن شکن گزارش شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: شش هزار و 118 صندوق اخذ رای در سراسر استان برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تجهیز و آماده شده است.

گفتنی است، فرماندار مشهد و برخی از اعضای ستاد انتخابات و مدیران دستگاه های اجرایی غفاری را همراهی می کردند.

کد مطلب 1549449

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