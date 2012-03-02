انتخابات کهگیلویه و بویراحمد سالم و پرشور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعد از ظهر جمعه در محل ستاد انتخابات استان در یاسوج، افزود: مردم استان در ساعتهای پایانی انتخابات نیز برای دادن رای خود همچنان پرشور حضور دارند و برای سلامت بیشتر انتخابات، کار اخذ رای به صورت رایانه‌ای و دستی انجام می‌شود و تمام شرایط برای کاربران اینترنتی کامپیوتر و خط اینترنتی به خوبی در حال انجام است.

وی از آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای هرگونه پشتیبانی لازم در برگزاری انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: با تدابیر اندیشیده شده در شرایط نامساعد جوی از جمله بارندگی و یا قطع برق و یا مشکل در خطوط تلفن، خللی در کار پیشرفت انتخابات به وجود نخواهد آمد و انتخابات به نحو مطلوب برگزار می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات عنوان کرد: براساس گزارش فرمانداران، تمام مراحل اجرای انتخابات متناسب با برنامه اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور بوده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان افزود: با توجه به وجود بیش از دو هزار روستای دارای سکنه در سطح استان پیش‌بینی لازم برای انجام به موقع اخذ رای از طریق شعب سیار در مناطق دور دست و صعب‌العبور استان انجام شده است.

55 درصد صندوق ها سیار هستند

وی اظهار داشت: با توجه به پراکندگی و گستردگی روستاها حدود 55 درصد صندوق‌ها سیار هستند.

رهنما بیان داشت: بر روی هر صندوق اخذ رای پنج نفر از معتمدین محلی مورد وثوق اهالی آن منطقه، روستا و یا بخش به‌ همراه سایر نمایندگان نامزدها، اعضای هیات‌های اجرایی و بازرسان وزارت کشور و ناظران شورای نگهبان حضور دارند.

وی افزود: حداقل افراد حاضر در محل صندوق 15نفر هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان از مردم خواست زودتر برای به صندوق انداختن آرای خود اقدام کنند چون وضعیت نامساعد جوی که از سوی هواشناسی اعلام شده، تمدید کردن زمان رای‌ گیری را در بسیاری از صندوق‌ها غیرممکن می‌کند.

وی یادآور شد: خودروهای سنگین و شاسی بلند، ماشین‌الات سنگین راهداری و دیگر امکانات لازم در مسیرهای روستایی، صعب‌العبور و صندوق‌های اخذ رای مستقر شده تا در صورت نیاز به تسهیل روند اخذ آرای مردم کمک کنند.

رهنما بیان کرد: امکانات همه شعب اخذ رای امروز بازبینی و چک شدند و انتخابات به خوبی مسیر خود را طی می کند.