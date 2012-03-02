حضور گسترده مردم در شهرستانهای فارس/ کمبود تعرفه برخی شعب

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه زمان انتخابات تا ساعت 20 تمدید شده اما همچنان شعبه های اخذ رای در شهرستانهای استان فارس مملو از جمعیت است و در برخی از شعب کمبود تعرفه وجود دارد.

فرماندار شهرستان زرین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات بسیار گسترده است، گفت: مردم این شهرستان با شور و شوق فراوانی پای صندوقهای رای حاضر شده و صفوف طولانی ایجاد شده است.

خلیل اقتصادی با بیان اینکه آرامش خوبی در این شهرستان برقرار است، گفت: در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به گذشته حضور مردم چشمگیر بوده است.

وی ادامه داد: در شهرستان زرین دشت 49 شعبه اخذ رای وجود دارد و شش نامزد برای یک کرسی مجلس به رقابت مشغولند.

کمبود تعرفه در 70درصد شعب اخذ رای آباده

فرماندار شهرستان آباده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از شعبه های اخذ رای در این شهرستان می توان به حضور گسترده مردم پی برد.

محمدجواد عسکری ادامه داد: 70درصد از شعبه های اخذ رای در این شهرستان کمبود تعرفه داشته که طی هماهنگیهای صورت گرفته این مشکل نیز برطرف شده است.

برقراری امنیت کامل در ارسنجان

فرماندار شهرستان ارسنجان نیز در خصوص آخرین اخبار انتخاباتی این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: شعب اخذ رای در شهرستان ارسنجان همچنان شلوغ است و صفوف طولانی ایجاد شده است.

عزیز جاویدی افزود: از نظر امنیتی در این شهرستان مشکلی وجود ندارد و کماکان استقبال مردم از انتخابات گسترده و پرشور است.

کمبود تعرفه ای در اقلید وجود ندارد

فرماندار شهرستان اقلید نیز به خبرنگار مهر گفت: شعبه های اخذ رای در این شهرستان همچنان مملو از جمعیت است و با این وجود با تدابیر اتخاذ شده کمبود تعرفه در اقلید وجود ندارد.

علی زمانی در خصوص امنیت در این شهرستان بیان کرد: مردم کماکان پای صندوقهای رای حاضر هستند و هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد.