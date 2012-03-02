اقلیت ها درانتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، هموطنان ارمنی و آشوری ساکن در تبریز، با حضور در دو شعبه اختصاص یافته برای اقلیت‌های مذهبی و طی مراحل قانونی لازم، رای خود را به صندوق‌های رای ریختند.

محمود چمنی، فرماندار تبریز ضمن تقدیر از همشهریان ارمنی و آشوری، این حضور را موجب نزدیکی هموطنان به هم و تلاش مشترک برای تعالی کشور دانست و آن را در شکوه همبستگی و تجلی وحدت مردم مهم خواند.

وی اظهار داشت: این حضور در حقیقت، مهر تاییدی بر شعور و آگاهی بالای سیاسی مردم این خطه از کشور است که مشت محکمی در برابر تبلیغات منفی استکبار خواهد بود.

فرماندار تبریز افزود: با همکاری قابل تقدیر خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان در تبریز، رای‌گیری از این هموطنان از ساعات ابتدایی رای‌گیری همزمان با سراسر کشور آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد.

به گفته چمنی، اخذ آرای هموطنان ارمنی و آشوری به شکل کشوری است و این امر برای انتخاب یک نماینده تعیین شده طبق قانون اساسی صورت می‌پذیرد.

وی افزود: ۴۶ هزار و ۹۲۴ شعبه اخذ رای نیز در سراسر کشور آماده اخذ رای هموطنان در سراسر کشور هستند.