  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

در آذربایجان شرقی/

اقلیت ها درانتخابات شرکت کردند

اقلیت ها درانتخابات شرکت کردند

تبریز - خبرگزاری مهر : همزمان با برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، اقلیت‌های مذهبی ساکن این حوزه انتخابیه همزمان با دیگر اقشار در برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات مشارکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، هموطنان ارمنی و آشوری ساکن در تبریز، با حضور در دو شعبه اختصاص یافته برای اقلیت‌های مذهبی و طی مراحل قانونی لازم، رای خود را به صندوق‌های رای ریختند.

محمود چمنی، فرماندار تبریز ضمن تقدیر از همشهریان ارمنی و آشوری، این حضور را موجب نزدیکی هموطنان به هم و تلاش مشترک برای تعالی کشور دانست و آن را در شکوه همبستگی و تجلی وحدت مردم مهم خواند.
 
وی اظهار داشت: این حضور در حقیقت، مهر تاییدی بر شعور و آگاهی بالای سیاسی مردم این خطه از کشور است که مشت محکمی در برابر تبلیغات منفی استکبار خواهد بود.
 
فرماندار تبریز افزود: با همکاری قابل تقدیر خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان در تبریز، رای‌گیری از این هموطنان از ساعات ابتدایی رای‌گیری همزمان با سراسر کشور آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد.
 
به گفته چمنی، اخذ آرای هموطنان ارمنی و آشوری به شکل کشوری است و این امر برای انتخاب یک نماینده تعیین شده طبق قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
 
وی افزود: ۴۶ هزار و ۹۲۴ شعبه اخذ رای نیز در سراسر کشور آماده اخذ رای هموطنان در سراسر کشور هستند.
کد مطلب 1549458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها