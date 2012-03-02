بانوان اردبیلی شعور سیاسی خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری انتخابات 12 اسفند به مانند راهپیمایی 22 بهمن توانست نمایانگر بلوغ فکری و حضور جمعی نیمی از جمعیت استان اردبیل باشد که همواره در مقاطع تاریخ ساز نقطه عطفی در سرنوشت کشور خود بوده اند.

حضور گسترده زنان در شعبات اخذ رای و پیشی گرفتن از مردان نشان می دهد زنان اردبیلی با آگاهی به وظیفه شرعی و قانونی خود در تلاشند با انتخاب نماینده اصلح پاسخگویی یکی از مهمترین مسئولیتهای خود باشند.

یکی از بانوان اردبیلی علت حضور خود را بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این دهمین سالی است که در انتخابات دوره های مختلف شرکت می کنم و هر بار با غرور یک ایرانی به پای صندوق رای می روم تا با آرمانهای اصیل انقلاب بیعت کنم.

سمیه تدین به خبرنگار مهر گفت: حضور در پای صندوقهای رای علاوه بر پاسخگویی به وظیفه شرعی و قانونی پاسخی به وجدان انسانی و ارج دادن به حقوق انسانی از جمله حق انتخاب و آزادی انتخاب است.

زنان بیش از مردان مشارکت کردند

در پی مراجعه خبرنگار مهر به برخی شعبات اخذ رای در اردبیل حضور پررنگ بانوان این شهر نسبت به اقشار دیگر اولین چیزی بود که چشم نواز بوده و قبال توجه بود و این مهم از توجه ویژه این قشر به انتخابات دارد.

یکی از دانشجویان اردبیلی نیز در گفتگو با مهر تصریح کرد: مشارکت ویژه بانوان اردبیلی محک قابل توجهی از علاقه مندی بانوان به مشارکت در تصمیم گیریهایی است که سرنوشت آنها و جامعه شان را رقم می زند.

لیلا محمد پور با اشاره به حضور خود و خانواده اش در شعبه اخذ رای یاداور شد: از چند روز قبل برای فرارسیدن این روز لحظه شماری می کردیم و امروز با انداختن رای خود در صندوق دین خود را ادا کردیم.

بانوان قبل از ساعت رسمی در شعب اخذ رای حضور داشتند

مدیر کل بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت حضور بانوان در انتخابات گفت: بانوان نصف جمعیت ایرانی را تشکیل می دهند، بنابراین در مسایل سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای می توانند داشته باشند.

خدیجه جفری اصل با بیان اینکه بانوان در تمام صحنه ها پشتیبان ولایت و نظام بوده اند، تصریح کرد: با حضور حداکثری بانوان در انتخابات دشمنان نظام نقشه های خود را نقش بر آب دیده و تلاش خود را بی نتیجه می بینند.

وی حضور بانوان در پای صندوقهای رای را نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: تمام مردم استان و خصوصا بانوان از ابتدای ساعات اخذ رای و حتی قبل از ساعت رسمی شروع انتخابات در شعب اخذ رای حاضر شده اند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

بانوان اردبیلی توطئه دشمنان را خنثی کردند

جعفری اصل متذکر شد: بانوان همگام با مردان ایران اسلامی با حضور در پای صندوقهای رای توطئه دشمنان را خنثی کردند که تحقق این مهم در اردبیل چشمگیر بود.

وی با بیان اینکه بانوان در تمام سطوح سنی در انتخابات نهمین دور مجلس شورای اسلامی در اردبیل شرکت کرده اند، افزود: حضور مردم به مانند همه صحنه های حماسه آفرین همچون راهپیمایی 22 بهمن در صحنه انتخابات نیز حماسه آفرین بود و مردم چشمگیری در پای صندوق های رای داشتند.

مشارکت جمعی با هدف انتخاب اصلح است

یکی از بانوان اردبیلی نیز در حالی که رای خود را به صندوق می انداخت به خبرنگار مهر گفت: مهمترین هدف مشارکت جمعی، انتخاب نماینده اصلح است تا بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن پیاده کنیم.

شهین سرداری تاکید کرد: بی شک بانوان اردبیلی تا آخرین ساعات اخذ رای حضور پرباری در پای صندوقهای رای خواهند داشت تا بتوانند نماینده اصلح را با تفکرات ملی و شاخصهای مطرح شده روانه مجلس کنند.

وی که برای اولین بار رای می داد، یادآور شد: هر دوره انتخابات برای رای اولی ها شور مضاعفی را در پی دارد که امسال خود من این موضوع را تجربه کردم.

این شهروند تصریح کرد: رای اولی های اردبیل در این دوره توانستند کارنامه ماندگاری از خود به یادگار بگذارند و بی شک در دوره های بعد نیز مشارکت گسترده ای خواهند داشت.

