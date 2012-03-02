شرکت مردم نیشابور در انتخابات چشم گیر بود

جلال هاشمی در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی در مسجد صاحب‌الزمانی نیشابور‌ در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر رأی مردم نیشابور، تیر زهرآگینی است که سینه دشمنان را هدف قرار داده است.

وی با بیان اینکه نیشابور، در دوران دفاع مقدس با از بیش از دو هزار شهید در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی حاضر بوده است، تصریح کرد: در این زمان نیز همان مردم با حضور در پای صندوق‌های رای مشت محکمی به دشمنان می‌زنند.

معاون استاندار نیشابور یادآور شد: براساس طراحی‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست بین‌الملل، چشم کشورهای دنیا اعم از دوست و دشمن به این انتخابات دوخته شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه انتخابات در یک حوزه انتخابیه اصلی و شش حوزه انتخابیه فرعی توسط حدود هفت هزار نفر اعضای اجرایی، بازرسی، نظارت و حفاظت در حال انجام است، گفت: حدود نیم میلیون نفر واجدان شرایط رأی در دو شهرستان نیشابور و فیروزه با جمعیتی در 600 روستا و 9 نقطه شهری در حوزه انتخابیه شهرستان‌‌های مذکور مشغول دادن رای هستند.