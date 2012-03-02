مردم در انتخاب کاندیدای خود تاکیدات رهبر انقلاب را نصب العین خود قرار دهند

آیت الله محمد حجتی ظهر جمعه در هنگام دادن رای در شعبه مستقر در مسجد جامع کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیار خوشحالم که می بینیم مردم شهیدپرور کرمانشاه در صحنه های ملی و مدنی بیشترین و بهترین حضور را از خود به جای می گذارند.

این استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه تاکید کرد: مردم کرمانشاه بارها به همگان نشان داده اند که مردمانی نوع دوست و آینده نگر هستند و هیچگاه پشت نظام را خالی نکرده و نخواهند کرد.

آیت الله حجتی افزود: رای دادن بر هر ایرانی واجب است و نباید به هر بهانه ای این روز تاریخی را از دست بدهیم، زیرا نظام ایران اسلامی، حکومتی مردمی و دینی است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر برای حضور مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: رهبر انقلاب در زمینه انتخابات منویات بسیاری دارند که مردم باید در انتخاب کاندیدای اصلح خود این ملاکها و تاکیدات معظم له را نصب العین خود قرار دهند.

آیت الله حجتی افزود: مردم استان کرمانشاه باید بهترین و لایق ترین افراد را به مجلس شورای اسلامی بفرستند تا بتوانیم استان را به مدارج عالی تر سوق دهیم.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: امروز جشنی بزرگ برای هر ایرانی بود که بسیاری از شهروندان در کنار هم و هم صدا و یکدست این روز را جشن گرفتند.