شعبه های سیار اخذ رای انتخابات در خراسان رضوی همچنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار و 86 شعبه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعبیه شده که از این تعداد هزار و 70 شعبه سیار و دو هزار و 16 شعبه ثابت است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی افزود: برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز سه هزار و 32 شعبه در نظر گرفته شده که هزار و 39 شعبه سیار و هزار و 993 شعبه ثابت است.

وی گفت: طبق استعلامات صورت گرفته تاکنون حضور مردم در پای صندوق های رای رو به افزایش است.

رشید افزود: دو فروند بالگرد نیز برای اعزام صندوق به مناطق صعب العبور و کوهستانی آماده باش است.