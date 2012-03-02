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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

رشید:

شعبه های سیار اخذ رای انتخابات در خراسان رضوی همچنان فعال است

شعبه های سیار اخذ رای انتخابات در خراسان رضوی همچنان فعال است

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: دو هزار و 109 شعبه سیار در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در استان همچنان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار و 86 شعبه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعبیه شده که از این تعداد هزار و 70 شعبه سیار و دو هزار و 16 شعبه ثابت است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی افزود: برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز سه هزار و 32 شعبه در نظر گرفته شده که هزار و 39 شعبه سیار و هزار و 993 شعبه ثابت است.

وی گفت: طبق استعلامات صورت گرفته تاکنون حضور مردم در پای صندوق های رای رو به افزایش است.

رشید افزود: دو فروند بالگرد نیز برای اعزام صندوق به مناطق صعب العبور و کوهستانی آماده باش است.

کد مطلب 1549468

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