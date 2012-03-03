شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی به مصاف گل گهر سیرجان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از سری مسابقات دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته یک والیبال کشور ساعت 16 شنبه در محل سالن ملت بجنورد برگزار می شود.

دیدار رفت این دو تیم در سالن امام علی(ع) شهر سیرجان با نتیجه 3 بر 2 به سود تیم کرمانی به پایان رسید.

در صورت برتری نماینده استان در این دیدار، هر دو تیم در امتیازات به تساوی رسیده و تکلیف تیم صعود کننده به بازی سوم که به میزبانی گل گهر سیرجان برگزار می شود موکول خواهد شد.

تیم پیروز دیدار سوم به صورت مستقیم به لیگ برتر والیبال صعود خواهد کرد اما تیم بازنده به مصاف تیم بازنده دیدار تیم های جواهری گنبد و کاله آمل که در گروه دیگر لیگ دسته یک حضور دارند خواهد رفت.

یادآور می شود: لیگ دسته یک والیبال کشور با شرکت 14 تیم و در دو گروه الف و ب به مدت شش ماه برگزار شد.

گفتنی است تماشای دیدار امروز بین تیم های شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی و گل گهر سیرجان رایگان است.

