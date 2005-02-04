آمريكا "فاو "عراق را منطقه آزاد تجاري تعيين كرد // سيل كالاهاي تجاري از امارات به بندر بصره

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت ايالات متحده امريكا در اجراي طرح مرحله به مرحله منطقه آزاد خاورميانه بزرگ، طرح محدوده و فعاليت منطقه آزاد" فاو" عراق را تعيين و ابلاغ كرد.

گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه امريكا در اين منطقه بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد كرد.

بنابراين گزارش، اين سرمايه گذاري شامل ساخت اسكله، انبارهاي عمومي، لايروبي دهانه اروند رود و احداث جاده و بازار بزرگ تجاري است.

يك مقام مطلع در اين باره به خبرنگار" مهر" گفت: مقامات عراقي بخشي از زمين هاي محله "زبير"عراق را به عنوان منطقه آزاد فروخته اند و حتي اعلام شده كه برخي از خريداران اين زمين ها اتباع ايراني بوده اند.

اين گزارش مي افزايد: اعلام منطقه آزاد"فاو"، توسعه بندر ام القصر، فعال كردن بندر بصره ، نگاه ويژه اقتصادي به محله "زبير"و هزينه هاي هنگفت سرمايه گذاري امارات و امريكا در جزيره"بوبيان" كويت در حالي ادامه دارد كه امريكا براي منطقه آزاد كويت و عراق يك سرمايه گذاري كلان 313 ميليارد دلاري تا 16 سال آينده در نظر گرفته است كه مرحله به مرحله تكيمل خواهد شد.

اين گزارش حاكيست، هم اكنون سيل كالاهاي تجاري از سمت امارات به منطقه "بصره" عراق همچنان ادامه دارد و تردد كشتي ها در طول اروند رود به سمت عراق هر روز بيشتر مي شود اين در حالي است كه هنوز توان اقتصادي مردم عراق محدود است.

به گزارش مهر، اين اقدامات در عراق در حالي صورت مي گيرد كه هنوز ايجاد منطقه ويژه اقتصادي-تجاري آبادان و خرمشهر مراحل اجرايي خود را مي گذراند.

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