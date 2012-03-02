نتایج اولیه انتخابات چهار ساعت بعد از پایان زمان اخذ آرا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از 85 درصد از شعب اخذ رای به صورت آنلاین با ستاد انتخابات در ارتباط اند و 15 درصد از شعبه های اخذ رای به شکل سیار در مناطق دوردست و صعب العبور استان برای اخذ آرا وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که تا این لحظه هیچ مشکل امنیتی در سراسر استان پیش نیامده تصریح کرد: در حال حاضر انتخابات با ثبات و آرامش کامل در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: جرائم و تخلفات انتخاباتی در برخی از حوزه ها به شکل اندک بوده و در برخی از حوزه ها هیچ اتفاقی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: تعدادی از جرائم انتخاباتی به لحاظ امنیتی رسیدگی می شود و برخی از تخلفات و جرائم نیز در کمیته حقوقی و بازرسی رسیدگی و بررسی می شود.