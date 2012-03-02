برای تعیین سرنوشت درانتخابات شرکت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، این زوج آملی عصر جمعه با حضور در مدرسه شهید انصاری منطقه امت آباد این شهر رای خود را دریکی ازصندوق اخذ رای انداختند.
زوج جوان آملی با بیان اینکه حضور همه مردم در پای صندوق های اخذ رای خنثی کننده توطئه های دشمنان است، افزودند: هر رای مردم تیرخلاصی است برقلب دشمنان انقلاب اسلامی است.
این زوج ادامه دادند: با حضور خود درپای صندوق های اخذ رای نشان دادیم که همگان درتعیین سرنوشت کشور سهیم هستند وکسی نمی تواند دراین امر مهم بی تفوات باشد.
آنها همه آحاد ملت درانتخابات را یک تکلیف شرعی وقانونی دانستند وازهمگان خواستند درفرصت باقیمانده درپای صندوق های اخذ رای حاضر شوند.
این زوج برنده واقعی درانتخابات مجلس نهم را مردم دانستند.
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