دشمن در انتخابات شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج عبدالحی آخوند میرزاعلی عصر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای شهرستان، از حضور حماسی مردم شهرستان در پای صندوق های رای تشکر کرد.

وی ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ایران با حضور فراوان در پای صندوق های رای نشان دادند که همچنان مثل سی و سه سال گذشته نظام و انقلاب خود را دوست دارند و از انقلاب اسلامی حمایت می کنند.

حاج آخوند میرزاعلی اضافه کرد: مردم امروز عملا ثابت کردند که به نظام جمهوری اسلامی علاقمند بوده و پیرو منویات مقام معظم رهبری هستند و این در تاریخ انقلاب ماندگار خواهد ماند.

آق قلا در شمار گلستان واقع شده است.