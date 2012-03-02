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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

دشتی در بافق:

حضور گسترده است/ مردم پیروز انتخابات هستند

حضور گسترده است/ مردم پیروز انتخابات هستند

بافق - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفت: صف های طولانی مردم ولایی بافق در حوزه های اخذ رای حکایت از این نکته دارد که تبلیغات گسترده و همه جانبه بیگانگان، راه به جایی نبرده و مردم پیروز انتخابات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی در حاشیه بازدید از تعدادی از حوزه های اخذ رای در این شهرستان که با حضور نمایندگانی از هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارت بر انتخابات استان یزد انجام شد اظهار داشت: خوشبختانه در لحظات اولیه رای گیری اکثر حوزه ها در شهرستان بافق با استقبال پر شور و گسترده مردم روبرور بوده است.

وی افزود: آماری که به ما ارائه شده است، حاکی از حضور گسترده و استقبال خوب مردم به ویژه مردم بافق است.

دشتی صف های طولانی مردم ولایی بافق در حوزه های اخذ رای حکایت از این نکته دارد که تبلیغات گسترده و همه جانبه بیگانگان، راه به جایی نبرده و مردم پیوسته دوستدار نظام، حافظ ارزشهای والای انقلاب و در خط رهبری هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد افزود: حضور مردم در انتخابات ابعاد مختلفی در داخل و خارج از کشور دارد زیرا هرجا مردم حضور داشته باشند، پیروزی وحدت و همدلی نیز وجود دارد و انتخابات نماد آشکار حضور بوده و نشان دهنده حمایت مردم از نظام است.

وی افزود: در منطقه چشم امید بسیاری از ملتها به ایران است زیرا ما مردم سالاری دینی را تجربه می کنیم و الگوی کشورهای دیگر هستیم.

دشتی عنوان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم و حضور آنها در پای صندوقهای رای احتمال تمدید زمان هم وجود دارد ولی مردم باید رای خود را در اولین فرصت به صندوق های رای بیاندازند.

کد مطلب 1549473

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