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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

حسینی مطلق در گفتگو با مهر:

انگشتهای کوچک سبابه در البرز پیروزی بزرگی رقم زدند

انگشتهای کوچک سبابه در البرز پیروزی بزرگی رقم زدند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) کرج حضور برجسته مردم در روز 12 اسفند را آغاز کاری بزرگ خواند و گفت: انگشتهای کوچک سبابه پیروزی بزرگی رقم زدند.

حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در انتخابات را آغاز کاری عظیم توصیف کرد و اظهار داشت: امروز مردم با حضور حماسی خود کاری عظیم را شروع کردند و این مقدمه شادمانی بزرگی برای ملت است.

وی افزود: مردم سرافراز استان البرز نیز با حضور در شعب اخذ رای در اولین ساعات آغار رای گیری در این شادمانی نقش ارزنده ای داشتند.

حسینی مطلق تاکید کرد: امروز مردم انگشت سبابه یا به قول ما که نظامی هستیم انگشت ماشه را بر برگه های رای زدند و به این ترتیب پیروزی بزرگی خلق کردند.

وی تصریح کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که دشمن از مدتها قبل با برنامه ریزی دقیق و تبلیغات گسترده درصدد ناامید و بی انگیزه کردن مردم برای شرکت در انتخابات بودند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) کرج مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را عیدی نام نهاد و اظهار داشت: عید نوروز در پیش است و  مردم با حضور حداکثری خودعیدی بزرگی را هدیه کردند.

وی اذعان داشت: خدمتگزاران ملت در مقابل این حرکت برجسته و چشمگیر مردم چه عیدی بالاتر و بهتری می توانند بدهند که با حضور امروز برابری کند.
 

کد مطلب 1549474

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