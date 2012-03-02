انگشتهای کوچک سبابه در البرز پیروزی بزرگی رقم زدند

حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در انتخابات را آغاز کاری عظیم توصیف کرد و اظهار داشت: امروز مردم با حضور حماسی خود کاری عظیم را شروع کردند و این مقدمه شادمانی بزرگی برای ملت است.



وی افزود: مردم سرافراز استان البرز نیز با حضور در شعب اخذ رای در اولین ساعات آغار رای گیری در این شادمانی نقش ارزنده ای داشتند.



حسینی مطلق تاکید کرد: امروز مردم انگشت سبابه یا به قول ما که نظامی هستیم انگشت ماشه را بر برگه های رای زدند و به این ترتیب پیروزی بزرگی خلق کردند.



وی تصریح کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که دشمن از مدتها قبل با برنامه ریزی دقیق و تبلیغات گسترده درصدد ناامید و بی انگیزه کردن مردم برای شرکت در انتخابات بودند.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) کرج مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را عیدی نام نهاد و اظهار داشت: عید نوروز در پیش است و مردم با حضور حداکثری خودعیدی بزرگی را هدیه کردند.



وی اذعان داشت: خدمتگزاران ملت در مقابل این حرکت برجسته و چشمگیر مردم چه عیدی بالاتر و بهتری می توانند بدهند که با حضور امروز برابری کند.

