30 شناسنامه برای متقاضیان اردبیلی صادر شد

عبد الله امینی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر مراجعه ها مربوط به مفقود بدون شناسنامه و نداشتن کد ملی بود.

وی با بیان اینکه بیشتر شهروندان اردبیلی دارای کارت ملی هستند، تصریح کرد: بیشتر درخواست کنندگان برای دریافت کد ملی رای اولی ها بودند و همه آنها با تکمیل کردن فرمهای مربوطه برگه موقت دارای کد ملی دریافت کردند.

مدیر کل ثبت و احوال استان اردبیل از باز بودن تمام دفاتر ثبت احوال در سطح استان تا پایان اعلام زمان اخذ رای در شعبات خبر داد و عنوان کرد: تمام عوامل کارمندان اداره کل ثبت و احوال آماده پاسخگویی و خدمات دهی به مراجعه کنندگان هستند.

وی همچنین از صدور رایگان شماره ملی به مراجعه کنندگان در سطح استان در روز انتخابات خبر داد.

امینی با بیان اینکه برای صدور شماره کد ملی باید مبلغ 10 هزار ریال هزینه دریافت می شد، اعلام کرد: چون تعداد مراجعه کنندگان در زمینه دریافت کد ملی به دفاتر ثبت و احوال انگشت شمار بود، استان اردبیل با هماهنگی مرکز این مبلغ را از هیچ کس دریافت نکرد.