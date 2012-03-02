انتخابات بزرگترین جشن سیاسی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب دین‌پرور عصر جمعه در محل صندوق شماره یک اخذ رای در یاسوج، در جمع خبرنگاران افزود: میزان مشارکت بالاست و رقابت سالم همراه با بصیرت برای انتخابی شایسته و اصلح که مطلوب نظام است به وقوع خواهد پیوست.

وی تصریح کرد: این حضور نتیجه نمایش کم نظیر اقشار مختلف بود که در هفته آزادی تبلیغات انتخابات به خوبی نامزد‌های مورد نظر خود را حمایت می‌کردند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات بیان داشت: مردم سرافراز استان همچنانکه در هشت سال دفاع مقدس و تمام انتخابات خوش درخشیدند امروز نیز با حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دشمنان را به حیرت خواهند انداخت.

دین پرور با بیان اینکه رقابتی سالم، بی‌مسئله و بدون منازعه همراه با نشاط و شادابی خواهیم داشت، افزود: رشد و نمو فکری، قدرت و درک بالای سیاسی مردم، درک و فهم رقیبان، هماهنگی و همراهی مجموعه دست‌اندرکاران انتخابات، توجه به فرامین و بیان رهبری، قانونمندی، ایفای نقش متنفذین و از طرفی امانت داری، صداقت و ارتباط صمیمی مسئولان اجرایی، نظارت و بازرسی سبب شده تا حضور پرشور و با نشاط و رقابتی سالم همراه با رفاقت داشته باشیم.